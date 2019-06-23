“مباشر قطر”: محاولات تركية مستميتة لإحياء مبادرة السراج ودعم قواته – فيديو

لا يزال رئيس المجلس الرئاسى الليبى فايز السراج يسعى جاهدًا لإيجاد قاعدة دولية داعمة له، من خلال المبادرة الأخيرة التى طرحها لحل الأزمة الليبية عبر عقد لقاء يجمع الفصائل الليبية كافة ويضع خطة نهائية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الحالى.

ووفق تقرير بثتة قناة “مباشر قطر”، فأن هذه الخطوة التى يؤكد كثير من المختصين أنها محاولة للهروب من الهزائم المتتالية التى تعانى منها المليشيات الإرهابية والجماعات المسلحة فى العاصمة طرابلس خلال المعارك التى تخوضها ضد الجيش الوطنى الذى يقوده المشير خليفة حفتر؛ يسعى السراج إلى تسويقها، مستعينًا ببعض الدول الداعمة له، خاصة تركيا وبريطانيا.

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية، :”فى ظل هذه المساعي، تخرج تركيا بتصريحات ترحيبية بالمبادرة السياسية التى أطلقها السراج، وتدعمها بكل قوة قوة عبر قنواتها الخارجية، لكنها تتناسى كل الجرائم التى ترتكبها قوات الوفاق فى العاصمة طرابلس.