صحة “حفتر” وبزته العسكرية تثير ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي

نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، صورة لرئيس بعثتها غسان سلامة المشير خليفة حفتر، خلال لقاء لهما السبت في منطقة الرجمة غربي مدنية بنغازي، التي يتخذ منها “المشير حفتر” مقرا لقيادة عملياته العسكرية في شتى ربوع البلاد.

وأثارت، بحسب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة أولئك الذين يدعمون “الوفاق”، الصورة التي التقطتها كاميرا المكتب الإعلامي للبعثة الأممية، وجه المشير خليفة حفتر وقالوا ان آثار المرض ظهرت عليه.

فيما سخر مؤيدون للجيش الوطني من هذه التعليقات، ومع نشر صور جديدة للمشير حفتر خلال لقائه مع عميد بلدية طبرق طالب البعض بصورة قريبة، حتى يتمكن مؤديو الوفاق ايجاد علامات جديدة في وجه حفتر.

ولوحظ في الآونة الاخيرة تركيز المشير حفتر على ارتدى البزة العسكرية خلال لقائاته في الصور المتداولة اليوم الاحد وأمس السبت خلال لقائيه مع غسان سلامة و عميد بلدية طبرق، حيث اعتاد بالسابق الالتقاء بغسان سلامة ببزات رسمية، حيث اعتبر النشطاء ان الصور تشير إلى حالة الحرب التي يخوضها الجيش بالعاصمة طرابلس.

وكانت قد سرت انباء عن إصابة المشير خليفة حفتر بجلطة دماغية نقل على إثرها إلى مستشفى في باريس بفرنسا لمعالجته بشكل سري، وترددت شائعات كثيرة حول نبأ وفاته، قبل أن يصرح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بأنه أجرى اتصالا مع حفتر استغرق عشرة دقائق، وناقش معه الأوضاع السياسية بالبلاد.

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