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صحة “حفتر” وبزته العسكرية تثير ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، صورة لرئيس بعثتها غسان سلامة المشير خليفة حفتر، خلال لقاء لهما السبت في منطقة الرجمة غربي مدنية بنغازي، التي يتخذ منها “المشير حفتر” مقرا لقيادة عملياته العسكرية في شتى ربوع البلاد.

وأثارت، بحسب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة أولئك الذين يدعمون “الوفاق”، الصورة التي التقطتها كاميرا المكتب الإعلامي للبعثة الأممية، وجه المشير خليفة حفتر وقالوا ان آثار المرض ظهرت عليه.

فيما سخر مؤيدون للجيش الوطني من هذه التعليقات، ومع نشر صور جديدة للمشير حفتر خلال لقائه مع عميد بلدية طبرق طالب البعض بصورة قريبة، حتى يتمكن مؤديو الوفاق ايجاد علامات جديدة في وجه حفتر.

ولوحظ في الآونة الاخيرة تركيز المشير حفتر على ارتدى البزة العسكرية خلال لقائاته في الصور المتداولة اليوم الاحد وأمس السبت خلال لقائيه مع غسان سلامة و عميد بلدية طبرق، حيث اعتاد بالسابق الالتقاء بغسان سلامة ببزات رسمية، حيث اعتبر النشطاء ان الصور تشير إلى حالة الحرب التي يخوضها الجيش بالعاصمة طرابلس.

وكانت قد سرت انباء عن إصابة المشير خليفة حفتر بجلطة دماغية نقل على إثرها إلى مستشفى في باريس بفرنسا لمعالجته بشكل سري، وترددت شائعات كثيرة حول نبأ وفاته، قبل أن يصرح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بأنه أجرى اتصالا مع حفتر استغرق عشرة دقائق، وناقش معه الأوضاع السياسية بالبلاد.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • تعودنا على شائعات الاخوان المفسدين الساذجة منها ما يصلح مادة للفكاهة والسخرية خاصة ما يزعموه حول المجرم الطرطور محمد مرسى لعنه الله يضحكوا على اتباعهم ويقول ان اسرته رات بشارات على وجهه علما بانه ختم حياته بشهادة زور امام المحكمة وهى من الكبائر بالاضافة الى ماضيه الاسود ومن واقع مشاهدنا له صوت وصورة على الهواء من مواقف كوميدية فى مؤتمر نصرة سوريا باستاد القاهرة حيث كان هذا الاهطل يريد ان يرسل الجيش المصرى ليحارب الجيش السورى بالطبع لهدم الجيشان لصالح اسرائيل علما بان الجيش السورى كان الجيش الاول فى حرب اكتوبر مع الجيش الثانى فى السويس والحيش الثانى فى الاسماعلية ومما يثير السخرية ان مشايخه المتنطعين وقفوا امامه وقالوا ان الشيعة انجاس رغم انه استقبل لاول مرة الرئيس الايرانى احمدى نجاد وارسل رسالة لرئيس اسرائيل شيمون بريز وقتها يتمنى الرقى والازدهار لشعب اسرائيل واما احدث اكاذيب للاخوان يقولون لاغبيائهم ان محمد صلاح بكى على محمد مرسى ومن السهل ان تاتى باللاعب وهو يبكى على دخول هدف مرمى مصر فى تصفيات كأس العالم حقا ان الاخوان المفلسين من شر ما خلق والمؤمن كما ورد فى الحديث الشريف لا يمكن ان بكون كذابا

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