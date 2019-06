الميهوب: أمريكا تريد تحرير ليبيا من الجماعات المسلحة

المتوسط:

أكد رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب أن “الولايات المتحدة أيقنت وتأكدت بأنه لا حل في ليبيا إلا بتحريرها من هذه الجماعات سواء جماعات المال أو الإرهاب والتطرف والاتجار بالبشر”.

وأضاف الميهوب، في تصريحات تليفزيونية له، أن “الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي أيقن بأنه لم يأتي لشواطئ أوروبا أي قارب هجرة شرعية من المنطقة التي يسيطر عليها الجيش”.

وأكمل الميهوب، أن “أمريكا تراقب تجارة بشر و تغلغل أفراد الجماعات الإرهابية المتطرفة عن كثب منذ تولي حكومة الوفاق مقاليد الحكم في الغرب”.

