” الرئاسي” يبحث مع كيفية التعامل مع مجالس البلديات الخاضعة للجيش

بحث عضو المجلس الرئاسي الدكتور” محمد عماري زايد”، صباح اليوم الأحد مع وزير الحكم المحلي الدكتور” ميلاد الطاهر”، تداعيات القتال في طرابلس في مختلف المجالات .

وناقشا الطرفان وضع مجالس المناطق التي تخضع لسيطرة الجيش، كما ناقش الدكتور “عماري”، ترتيبات تطوير الهيكلية الإدارية للوزارة، بما يتلائم مع المرحلة الحالية، والعمل على تحقيق أهدافها في نقل الاختصاصات ومنح الإدارات المحلية السلطات اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين.

