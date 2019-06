سلامة يلتقي مشايخ المنطقة الشرقية في بنغازي

المتوسط

عقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، اليوم الأحد، اجتماعاً بمقر الأمم المتحدة في بنغازي، مع مجموعة مشايخ من المنطقة الشرقية يمثلون قبائل المغاربة والعواقير والمعدان والفواخر والزوية والفرجاني والعبيدات والمنفي.

وبحث المجتمعون ضرورة تكثيف جهود البعثة ووكالات الأمم المتحدة في تنمية المنطقة الشرقية، حيث عبر سلامة عن عزم الأمم المتحدة بجميع وكالتها تعزيز وجودها في المنطقة الشرقية انطلاقا من بنغازي.

من جانبهم طالب المشايخ الأمم المتحدة بضرورة العمل على تحقيق توزيع عادل للثروات في ليبيا.

كما تطرق المجتمعون إلى البحث عن إيجاد مخارج للأزمة الليبية والعبور نحو مرحلة الاستقرار والأمن والازدهار.

