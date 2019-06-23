خبراء: تقرير الخارجية الأمريكية يؤكد تغيّر موقف واشنطن تجاه “الوفاق”

قال المحلل السياسي الليبي الدكتور محمد الأسمر إن تقرير الخارجية الأمريكية حول الموقف الأخير في ليبيا وإدانة حكومة السراج يؤكد تغير موقف الولايات المتحدة تجاه ليبيا والتأكد يقيناً من تعامل حكومة الوفاق مع العناصر الإرهابية وجماعات الاتجار في البشر.

وأوضح الأسمر في تصريحات اعلامية إن هناك عدداً من التقارير الدولية التي كشت بالأرقام والأدلة مساهمة قوات حكومة الوفاق تعاونت مع الجماعات الخاصة بالاتجار في البشر وتورطت في هذه العمليات المشبوهة.

كما أشار المحلل السياسي الليبي إلى أن الموقف الأمريكي الآن أدرك أنه لا يمكن تنفيذ أي اتفاق سياسي إلا بعد القضاء على المليشيات المسلحة في طرابلس والعناصر الإرهابية، بما فيها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإن تقدم الجيش في طرابلس سوف يحقق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر الصادر اول امس أن الجماعات المسلحة ومسؤولي حكومة الوفاق الوطني، ممثلة برئيس الوزراء فايز السراج، تتعاون مع الشبكات الإجرامية في مجال الهجرة غير الشرعية مستشهدة بحالات متعددة في هذا الصدد .

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