المتوسط

ناقش وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبي بوتشينو، اليوم الأحد، العراقيل التي تواجه تنفيذ الطريق الجديد امساعد- رأس اجدير، وآليات إيجاد الحلول اللازمة لتمكين الشركات المتعاقد معها على تنفيذ المشروع.

كما تطرق الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد بوزارة المواصلات بطرابلس، بحضور رئيس وأعضاء الجانب الليبي للجنة المشتركة الليبية الايطالية المكلفة بمتابعة مشروع تنفيذ الطريق الذي يأتي ضمن اتفاقية الصداقة المبرمة بين البلدين، إلى كيفية اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعاقد على تنفيذ بقية القطاعات، وما يتطلب ذلك من تصاميم وإجراءات طرح المشروع في عطاء.

وأوضحت وزارة المواصلات عبر صفحتها على فيسبوك، أن المشروع يتم التعامل معه على قطاعات مختلفة وهي أربع قطاعات، الجاهز منها للتنفيذ قطاع واحد فقط، أما باقي القطاعات فتحتاج إلى معالجة كافة المسائل المتعلقة بإيصالها إلى مرحلة التعاقد مع شركات مختصة وبالتالي البدء في التنفيذ .

من جانبه تعهد السفير بالقيام بما يلزم مع الحكومة الايطالية لتمكين الجانبين الايطالي والليبي من الالتقاء قريبا والمساعدة في تذليل الصعوبات التي تعترض عمل اللجنة وتنفيذ المشروع.

The post “الوفاق” تبحث مع إيطاليا آليات استكمال طريق امساعد راس اجدير appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية