“الكهرباء” تعلن إصابة محطة “30 المدفعية” (صور)

تعرضت محطة الكهرباء “30 المدفعية” لأضرار جسيمة نتيجة الاشتباكات الدائرة في جنوب العاصمة، وفق ما أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد.

وقالت الشركة بصفحتها في “فيسبوك”، إن الأضرار طالت المحطة ومحول التغذية الداخلي، بالإضافة إلى الكوابل المغذية للمحطة. ونشرت صورا تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمحطة.

وتعرضت العديد من مرافق الشركة العامة للكهرباء منذ اندلاع الاشتباكات في ضواحي طرابلس، لأضرار عديدة جراء سقوط القذائف على المحطات أو حدوث انقطاعات في أسلاك الشبكة.

وزادت حدة الأزمة بعد عدم قدرة مهندسي وفنيي الشركة على الدخول إلى تلك المناطق لإصلاح الأعطال بسبب تواصل الاشتباكات.

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