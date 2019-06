المتوسط

أعرب سفير ألمانيا لدى ليبيا «أوليفر أوفتشا»، اليوم الأحد، عن تطلعه إلى إعداد برنامج شامل مع ممثلي المجتمع السياسي والاقتصادي والمدني.

جاء ذلك في تغريدة له على تويتر، أوضح فيها أنه يعود إلى مدينة بنغازي من جديد.

