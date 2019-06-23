الجروشي: سيطرة الإخوان على المصرف المركزي يهدد الأمن القومي لليبيا

طبرق-العنوان

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، الدكتور طارق الجروشي، اليوم الأحد، إن استمرار سيطرة تنظيم الإخوان في ليبيا على منظومة مصرف ليبيا المركزي ونقل إيرادات النفط والغاز إلى مدينة مصراتة يشكل تهديدًا كبيرًا للدولة الليبية وأمنها القومي.

وأضاف الجروشي، أن إيرادات النفط منذ تحرير الهلال النفطي تذهب لتمويل المليشيات والجماعات الإرهابية في طرابلس، الأمر الذي يطيل أمد الحرب على الإرهاب والفساد فضلا عن عدم استفادة المدن الليبية من ريع النفط نظرا لعدم العدالة في توزيع الإيرادات.

ودعا الجروشي، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ومشايخ القبائل بقفل تصدير النفط والغاز والعمل فورًا على تخزينه لمدد قصيرة ومتوسطة الآجال في صهاريج أو ناقلات.

وقال، “آن الأوان لتقويم وتغيير وتطوير السياسات النفطية الفاشلة والاعتماد المؤقت على اتفاقيات تخزين النفط، وبذلك تتغير المعادلة العسكرية السياسية على الأرض”.

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