أعلن المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد اليوم، أن رئيس لجنة الرقابة على الأغذية بمدينة بني وليد عقد إجتماعاً اليوم مع كلاً من رئيس مكتب الحرس البلدي بني وليد والمفتش الصحي بمكتب الرعاية الصحية بالمدينة.

وأوضح المكتب، أن اللقاء تطرق لمناقشة آليات الرقابة على الأغذية والمستلزمات الطبية والأدوية والتشديد عليها والتي تمس مباشرة صحة المواطن ببني وليد “.

