طقس حار اليوم.. وانخفاض الحرارة الثلاثاء

ما تزال أغلب مدن ومناطق ليبيا، خاصة الغربية منها، تشهد درجات حرارة مرتفعة نتيجة تأثرها بامتداد منخفض جوي صحراوي يتمركز وسط الجزائر.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة معتدلة نسبيا على مناطق الساحل الشرقي، حيث من المتوقع أن تسجل الحرارة القصوى اليوم بأغلب مناطق ليبيا بين 37 و44 درجة مئوية، وتكون معتدلة نسبيا على المناطق الساحلية لشمال شرق ليبيا حيث تتراوح ين 28 و34 درجة مئوية.

وتوقع المركز أن تتأثر معظم مناطق ليبيا بدءاً من مساء يوم الثلاثاء بامتداد مرتفع جوي ينتج عنه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة واعتدال في الطقس.

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