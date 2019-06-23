الثني يبحث سبل الحد من الإعتداءات التي ترتكب ضد اصول وممتلكات مؤسسة الإستثمار

ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأحد مع رئيس مجلس المؤسسة الليبية للإستثمار حسين محمد حسين الاعتداءات التي ترتكب ضد المؤسسة.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة التجاوزات والإنتهاكات التي تقوم بها المؤسسة الموازية في طرابلس والإجراءات القانونية المتخذة لمحاسبة المتطاولين على أموال المؤسسة.

وتناول المجتمعون كيفية تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه الشركة الليبية القابضة للاتصالات وكيفية وضع الحلول لها.

وتطرق الثني باعتباره رئيسا لمجلس أمناء المؤسسة كيفية الحد من الاعتداءات التي يقوم بها القائمين على المؤسسة الموازية بما يحفظ الأصول والممتلكات والأموال المودعة للأجيال القادمة.

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