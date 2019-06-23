الكزة يكشف هدف زيارة سلامة لبنغازي

قال مدير مكتب المشروعات في بلدية بنغازي أسامة الكزة، إن زيارة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، للمدينة ليست الأولى فقد سبقتها زيارات تناولت ملفات إنسانية وسياسية.

وأضاف الكزة لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الأحد، أن الزيارة جاءت بهدف تفعيل مشاريع في مدينة بنغازي بدعم من منظمة الأمم المتحدة عبر صندوق الإنماء.

وأشار إلى أنه تم افتتاح مكتب دائم للأمم المتحدة في مدينة بنغازي لتسهيل العمل كثيراً، كما تحدث عن نقاشات ومباحثات دارت بين المبعوث الأممي وعميد البلدية وتناولت ملف الاحتياجات الواجب توفرها لمدينة بنغازي، حيث وعد المبعوث بالعمل على دعم المدينة.

وبين الكزة أن سلامة تفقد مستوى المشاريع في بنغازي واحتياجات المدينة في هذه الظروف وأنه تحدث عن إمكانية استخدام المدينة كنقطة انطلاق إلى بقية المدن المستقرة نسبياً بالأخص مدن الجنوب لتحقيق مشاريع تنموية فيها .

ولفت الكزة إلى تجارب سابقة تمت بالتنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة، إذ تم تنفيذ قرابة 35 مشروعا لدعم الاستقرار في بنغازي، مضيفاً أنه يجري العمل على الوصول إلى مستويات أعلى من الشراكة في مجالات التدريب والدعم المعرفي والفني والتقني.

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