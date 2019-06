توقف منظومة الجوازات في منفذ راس اجدير الحدودي مع تونس

المتوسط

أفادت مصادر إعلامية، أن منظومة الجوازات في منفذ راس اجدير الحدودي مع تونس توقفت اليوم الأحد، وذلك لأسباب فنية.

وأوضحت المصادر أن التوقف ناتج عن عطل فني في الكابل البحري بالمنظومة الرئيسية بطرابلس، مضيفة أن إدارة منفذ رأس جدير، طالبت المواطنين بدخول الأراضي التونسية عبر منفذ ذهيبة وازن، باستثناء الحالات المرضية الطارئة.

وبينت المصادر أن توقف المنظومة في المعبر بدأ أمس بشكل جزئي، ثم كليا اليوم، وتسبب في حدوث ازدحام كبير من المواطنين الليبيين الراغبين في دخول تونس.

