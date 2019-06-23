أعضاء جدد بالنيابة العسكرية يؤدون اليمين القانونية أمام المدعي العسكري العام

طبرق-العنوان

أدى نحو 17 عضوًا جديدًا من أعضاء النيابة العسكرية اليمين القانونية، أمام المدعي العسكري العام للقوات المسلحة، اللواء فرج المبروك الصوصاع، معاهدين الله تعالى بأداء وظيفتهم بالأمانة والصدق والعدل والمحافظة على القانون.

ورحّب اللواء الصوصاع بأعضاء النيابة العسكرية متمنيًا لهم السداد والتوفيق في عملهم.

وقال المدعي العسكري، قبيل أداء اليمين القانونية، “نحتفل اليوم احتفالًا بسيطًا بأداء القسم اليميني لعدد من أعضاء النيابات العسكرية الذين أمضوا المدة التدريبية لمدة سنتين تحت إشراف وكلاء النيابة”.

وأوضح اللواء الصوصاع، أنه تم اختيار أعضاء النيابة الجدد من الحاصلين على درجة ليسانس قانون من الجامعات الليبية العامة، والذين تم وضعهم تحت التدريب كباحثين قانونيين لمدة سنتين.

وأضاف، “خلال مدة التدريب يرفع عنهم تقرير حول أداء عملهم بعدها يجرى لهم امتحانات ومن ثم يتم صدور قرار من القائد العام للقوات المسلحة، لمنحهم صفة مساعد نيابة بالنيابة العسكرية”.

وأكد اللواء الصوصاع، أن القوات المسلحة تسعى بناء قضاء عسكري متكامل في إطار عسكرة الهيأة العامة للقضاء العسكري من محاكم ونيابات.

وقال: “لقد بدأنا اختيار الخريجين الحاصلين على درجة الليسانس في القانون من الجامعات العامة لإلحاقهم بالكلية العسكرية لمدة سنة وبعد تخرجهم برتبة ملازم أول يخضعون للتدريب لمدة سنتين يمارسون خلالها أعمال التحقيق وكل ما يتعلق بعملهم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية