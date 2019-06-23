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الثني يدعو لمعاقبة المعتدين على “الليبية للاستثمار”

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني على محاسبة الذين يعتدون على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في البيضاء، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة حسين محمد، اليوم الأحد، بمقر الحكومة في منطقة قرنادة.

وقالت “المؤقتة” بصفحتها في “فيسبوك”، إن الثني ناقش خلال الاجتماع “التجاوزات والانتهاكات التي تقوم بها المؤسسة الموازية في طرابلس والإجراءات القانونية المتخذة لمحاسبة المتطاولين على أموال المؤسسة”.

وبحث الثني كيفية الحد من الاعتداءات التي يقوم بها القائمون على “المؤسسة الموازية” بما يحفظ الأصول والممتلكات والأموال المودعة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • هلا الموضوع يا أستاذ عبد الله يبدأ من سوء الادارات والتعيينات الغير قانونية والملفات والشهادات المزورة والتعيين الوظيفي على الأساس القبلي والعاءلي – يوجد العديد من الموظفين في شركات الاستثمار عليهم وعليهن داءرة حمراء ..!!!!
    توجد تحويلات بنكية بعشرات الملايين تذهب يوميا لقطر وأوروبا من الحصيلة الاستثمارية للمؤسسات ،،!!!
    دون رقابة – توجد اعتمادات بنكية لتجار الأزمات يجلبون بها الأسلحة والسموم للبلاد – حتى ضباط الأمن الداخلي اشتكوا من كثرة المصاءب التي تأتي البلاد من تجار القطاع الخاص دون رقابة ادارية –
    الان يوجد عشرات الآلاف من الطلبة على مقاعد الدراسة والآلاف من والخرجين من المعاهد والجامعات الصناعية ذوي الخبرات منهم من ينتظر للحصول على وظيفة في بلاده ومنهم على مقعد الدواسة ينتظر الحصول على خبرات عمليك في المصانع والشركات الصناعية والإدارية لتحريك العجلة الاقتصادية بما ينفع البلاد والعباد ،
    يعنى المشكلة الرئيسية هي الادارة وسوء الاختيار في التوظيف داخل المؤسسات الليبية .

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