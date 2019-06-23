الثني يدعو لمعاقبة المعتدين على “الليبية للاستثمار”

شدد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني على محاسبة الذين يعتدون على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في البيضاء، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة حسين محمد، اليوم الأحد، بمقر الحكومة في منطقة قرنادة.

وقالت “المؤقتة” بصفحتها في “فيسبوك”، إن الثني ناقش خلال الاجتماع “التجاوزات والانتهاكات التي تقوم بها المؤسسة الموازية في طرابلس والإجراءات القانونية المتخذة لمحاسبة المتطاولين على أموال المؤسسة”.

وبحث الثني كيفية الحد من الاعتداءات التي يقوم بها القائمون على “المؤسسة الموازية” بما يحفظ الأصول والممتلكات والأموال المودعة.

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