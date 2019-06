المتوسط

تمكن أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات من إزالة صاروخ PG7 من سوق المشير بطرابلس.

وأوضحت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية عبر صفحتها على فيسبوك، أن إزالة الصاروخ جاءت بعد بلاغ صادر من غرفة عمليات طرابلس.

من جهة أخرى قام اعضاء إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات باستلام وتأمين عدد (2) رمانة يدوية من مركز شرطة الفرناج إثر بلاغ من أحد المواطنين

