“صحة المؤقتة” توجه لدعم مستشفى مسه القروي

وجه مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، نوري الفسي، بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بمستشفى مسه القروي، إضافة إلى التعامل السريع مع حالات الطوارئ وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية ميدانية قام بها الفسي لمستشفى مسه القروي، الأحد، للوقوف على سير العمل والخدمة المقدمة للمراجعين والنزلاء وتواجد الأطباء والتمريض.

وقال الناطق الرسمي باسم “صحة المؤقتة” معتز الطرابلسي، في بيان، إن الفسي تفقد خلال الجولة عددا من الأقسام ومخازن الأدوية وخدمات الإعاشة والتغذية والنظافة، وإجراءات مكافحة العدوى والسلامه المهنية.

ولفت الطرابلسي إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن توجيهات وزارة الصحة لتنظيم سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات وانتظام سير العمل.

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