الثني والحويج يبحثان الموقف الدولي من عملية طرابلس

عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الأحد، اجتماعا مع وزير الخارجية بحكومته عبدالهادي الحويج، بمقر الحكومة في منطقة قرنادة، لبحث المستجدات على الساحة الدولية.

وقالت “المؤقتة” في بيان، إن الطرفين نقاشا آخر تطورات الوضع الدولي بشأن الاشتباكات الدائرة في ضواحي طرابلس، والعلاقات الثنائية مع بعض الدول، وآليات وضع مقترح لتنظيم العمالة الأجنبية.

وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى صيانة ضريح الشهيد عمر المختار لما يمثل من رمزية وطنية لليبيين، كما تناول الثني والحويج مقترحا لتأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب باعتبار ليبيا وقعت وصادقت على المعاهدة الخاصة في 16 مايو عام 1989.

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