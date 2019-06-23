اخبار ليبيا الان

الثني والحويج يبحثان الموقف الدولي من عملية طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الأحد، اجتماعا مع وزير الخارجية بحكومته عبدالهادي الحويج، بمقر الحكومة في منطقة قرنادة، لبحث المستجدات على الساحة الدولية.

وقالت “المؤقتة” في بيان، إن الطرفين نقاشا آخر تطورات الوضع الدولي بشأن الاشتباكات الدائرة في ضواحي طرابلس، والعلاقات الثنائية مع بعض الدول، وآليات وضع مقترح لتنظيم العمالة الأجنبية.

وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى صيانة ضريح الشهيد عمر المختار لما يمثل من رمزية وطنية لليبيين، كما تناول الثني والحويج مقترحا لتأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب باعتبار ليبيا وقعت وصادقت على المعاهدة الخاصة في 16 مايو عام 1989.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك