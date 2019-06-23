الثني والحويج يبحثان المستجدات الدولية حول عملية تحرير طرابلس

رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، اليوم، مع وزير الخارجية، عبدالهادي الحويج، آخر المستجدات على الساحة الدولية بشأن عملية تحرير طرابلس.

وذلك خلال اجتماع عقد في مقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، تناول أيضا العلاقات الثنائية مع عدد من الدول، وآليات وضع مقترح لتنظيم العمالة الأجنبية في ليبيا، بالإضافة إلى مقترح لتأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، باعتبار أن ليبيا صادقت على المعاهدة الخاصة بذلك في عام 1989.

كما تطرق الاجتماع إلى صيانة ضريح الشهيد عمر المختار، لما يمثله من رمزية وطنية.

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