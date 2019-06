ناقش الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع وفد من دولة الإمارات المتحدة، برئاسة وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، التعاون المشترك بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستعرض الجانبان آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث اتفقوا على دعم جهود مكافحة التنظيمات المتطرفة، والقضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ليبيا والمنطقة بأسرها.

