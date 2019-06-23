دولة رئيس مجلس الوزراء يستقبل أعيان ومشايخ بلدية الشويرف

قرنادة 23 يونيو 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد أوضاع بلدية الشويرف وذلك خلال استقباله لوفد من البلدية في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة.

وناقش دولته خلال اجتماع مع الوفد حضره مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الطاهر احتياجات البلدية في كافة القطاعات.

وتواصل دولته مباشرة مع لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية لتوفير كافة هذه الاحتياجات.

كما رشح الوفد بتقديم عدد من الأسماء لتشكيل مجلس تسييري للبلدية، وأحالها دولة رئيس مجلس الوزراء إلى معالي وزير الحكم المحلي.

وفي ختام اللقاء، أكد الوفد تأييده للسلطات الشرعية متمثلة في مجلس النواب والأجسام المنبثقة عنه وعلى رأسها الحكومة المؤقتة والقوات المسلحة العربية الليبية، مثمنا دور دولة رئيس مجلس الوزراء لتقديمه كافة الخدمات لجميع مدن الوطن دون تخصيص . (وال -قرنادة) ع ع

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