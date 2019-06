أفاد قائد قوة عمليات الردع الوسطى، التابعة للقيادة العامة، الرائد محمد البوعيشي، بأن تحرير سرت من ضمن خطة القوات المسلحة، حيث تشير المؤشرات إلى أن القوات المسلحة ستدخل سرت.

وقال البوعيشي في تصريحات صحافية، إن القوات المسلحة ستتصدى للميليشيات في سرت، وتمنع دخولهم المدينة.

