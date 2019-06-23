دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث المستجدات على الساحة الدولية مع معالي وزير الخارجية و التعاون الدولي

قرنادة 23 يونيو 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأحد المستجدات على الساحة الدولية وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع معالي وزير الخارجية و التعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج.

وناقش دولته مع معالي الوزير آخر مستجدات الوضع الدولي بشأن عملية تحرير العاصمة الليبية طرابلس.

كما ناقش دولته العلاقات الثنائية مع بعض دول العالم، وآليات وضع مقترح لتنظيم العمالة الأجنبية في ليبيا.

وتطرق الاجتماع إلى صيانة ضريح الشهيد عمر المختار لما يمثل من رمزية وطنية لليبيين و للعالم أجمع.

وتناول الاجتماع مقترحا لتأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب باعتبار ليبيا وقعت وصادقت على المعاهدة الخاصة في 16 مايو عام 1989 ميلادي. (وال -قرنادة) ع ع

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