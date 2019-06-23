باشاغا يتفقد الإدارة العامة للعمليات الأمنية

قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الأحد بزيارة ميدانية لمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية، رفقة مدير الإدارة ونائبه وعدد من الضباط بالإدارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن باشاغا أطلع خلال الجولة على سير العمل داخل الإدارة، والجهود التي يبذلها أعضاءها، مستمعا إلى شروح وافية من قبل مدير الإدارة حول المهام والأعمال المكلفة بها.

وعلى هامش الجولة عقد الوزير اجتماع، جرى خلاله مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل داخل الإدارة، وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها.

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