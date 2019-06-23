الرقابة الإدارية تبحث أزمة نقص الإمداد المائي ببلدية المرج

عقد رئيس الهيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، اجتماعا مع المجلس التسييري ببلدية المرج، لاستعراض المشاكل التي تواجه بلدية المرج فيما يخص نقص الإمداد المائي ومشاكل الصرف الصحي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل معالجة مشكلة عطل محطة تنقية مياه الصرف الصحي، والتي كانت هي السبب الرئيسي في تلوث الحوض المائي الجوفي بمنطقة المرج، وكذلك مشكلة ربط خط مياه الأمطار بالصرف الصحي والذي بدأ بالتسرب إلى الحقل الجوفي مما سبب في تلوث كبير للحقل.

وقام باستعراض المشاكل التي تواجه مشكلة نقل المياه بمدينة المرج وعطل محطة التحلية وكذلك الاعتداءات على الخط الناقل والذي يغذي الخزانات الرئيسية بمدينة المرج.

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