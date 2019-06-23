بعيو يسلط الضوء على المواجهات والمبادرات الليبية

سلط الكاتب الصحفي محمد بعيو، الضوء على مستجدات الأوضاع الليبية بما في ذلك المبادرات التي أعلنت عنها الأطراف الليبية خلال الآونة الأخيرة، وزيارة المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة إلى القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر في الرجمة.

ونشر بعيو، مقالة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان، (السراج × حفتر..المواجهة بالدبابات والمبادرات….(المقالة 2 من 2) **مبادرة الـمشير الصفـريـة.. أنـتـصـرُ ثم نـتـفـاهـم” والتي جاءت كما يلي:

إذا كان كل إنسان حراً في اختيار الطريقة التي يظهر بها عياناً أو بياناً، والوسيلة التي يُوصل عبرها آراءه وأفكاره ومواقفه، فإن من حق المتخاصمين المُشتبكين في الصراع السياسي والعسكري فعل ذلك.

وقد اختار السيد (فائز السراج) تلفزيون الرسمية التابع له ليقرأ صوتاً وصورة {مبادرته} المكتوبة من طرف أحد أو بعض مساعديه، واختار المشير (خليفة حفتر) أن يقدم رؤيته وبرنامجه لما بعد ما أسماه تحرير طرابلس، من خلال حوار صحفي، استحوذ عليه بوضوح {تـكـنـيـك} الصحفي المخضرم (عيسى عبدالقيوم) فبدا أقرب إلى مقالة منصصةٍ متّسقة منه إلى حوار صحفي تقليدي، لكنه وإذ لم يعترض عليه المشير حفتر، ولم يبادر مكتبه إلى نفي أو تصحيح شيء منه، يكون الصيغة الرسمية والحاكمة والمرجعية في تقييم تلك الأفكار أو الأجوبة ومناقشتها ونقدها والرد عليها.

وكعادته دائماً في اتباع منهج المكايدة المطلقة مع الخصوم والأعداء، والهروب الدائم من مناقشة المُتون إلى الاصطياد في الهوامش، استقبل إعلام ورموز الإسلام السياسي في لـــيـبـيـــا، [والذي يتولى الآن السيطرة على معظم إعلام السراج وبعض دبلوماسيته]، وعلى رأسهم تنظيم الإخوان المسلمين، ما طرحه حفتر بالابتعاد التام عن نقد وتفنيد ما ورد على لسانه، والاكتفاء بالتركيز على شتم الصحفي الذي أجرى الحوار، إلى درجة أن أحد قيادييهم الذي يقدم نفسه مثقفاً عقلانياً وموضوعياً، وأعني به المهندس (عبدالرزاق العرادي)، وصف الصحفي عبدالقيوم بـ {لاعـق الـبـيـادة}، والبيادة تعبير مصري يعني الحذاء العسكري، في تأكيد على تبعية إخوان لـــيـبـيـــا المطلقة، حتى في اللغة والثقافة والمصطلحات المرجعية، لمرجعية المقطّم الإخوانية المصرية القطبية {نسبةً إلى سيد قطب فيلسوف الحاكمية ومنظّر العنف الدموي في حركة الإخـوان}، مع أنه كان في إمكان العرادي وقد اختار أن يشتم ويسب بدل يناقش ويفنّد، اختيار كلمات ليبية، ولهجتنا ملئية بالأمثال السيئة والأوصاف البذيئة.

طبعاً هذا لا يلغي حقيقة أن الطرف الآخر المؤيد للمشير والمعادي للسراج، لم يقابل مبادرة الأخير بالنقد والنقاش، بل بالرفض والنقض والانتقاص من صاحبها، وفي هذا يتساوى الليبيون في شططهم ويتفقون رغم اختلافهم في أشياء كثيرة في شيء واحد هو العناد، وفي تلك الحقيقة المريرة التي تقول لا ذمة لخصم ولا إلاًّ لمخالف.

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الـمُـهـم.. قال المشير حفتر ما يريد قوله، وصار من الواجب مناقشته، وليس الاكتفاء بالمكايدة، فالقضية التي يدور حولها الصراع الدموي ليست مشكلة شخصية بين {القائد العام} حفتر وبين {الرئيس} السراج، ولا خلافاً أيديولوجياً مع الإسلام السياسي، بل هي أزمة وطنية كبرى تتحول إلى كارثة يدفع ثمنها الليبيون اليوم في طرابلس وجوارها، وأمس في شرق وغرب وجنوب ووسط لـــيـبـيــا، وغداً لا ندري أين ولا إلى أين، أرواحاً ودماءً وأموالاً، وآمال الحاضر ومآلات المستقبل، ومن الخسة بل والخيانة للقضية الوطنية أن نرفض كل شيء لأنه جاء من خصم، وأن لا نناقش أي شيء بادر به أو بادر إليه الخصم، فماذا يكون التفاوض والحوار الحامي، إن لم يكن مع خصمٍ وإن كان أخاً تتدافع معه في ساحات النزال الدامي، ومتى نتعلم أن ما لا يُدرك كُله لا يُترك جُلّه، كما تقول الحكمة والمنطق والعقل.

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بصفةٍ عامة يبدو ما قدمه السيد حفتر ليس إلاّ خريطة طريق لما بعد انتصاره العسكري، وحسمه لمعركة طرابلس كما يتمنى ويخطط، والمنتصر عادةً يفرض شروطه على المهزوم، الذي يتم وفق الطريقة العربية والليبية خصوصاً، تجريده من كل حق، ليس فقط حق الحياة الكريمة، بل ربما حق الإكرام بالدفن بعد الموت، ناهيك عن الحقوق الإنسانية الأخرى والسياسية، وهو ما يجعل حروبنا شرسة، يستميت فيها كل طرف ليموت بكرامة، مادام لا يضمن أن يحصل إذا انهزم على الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

ولهذا لم يتطرق المشير في كلامه حتى إلى المخاوف المشروعة للقوى التي تقاومه في طرابلس، بعدما وضعها كلها في سلة الإخوان المسلمين والقاعدة والمقاتلة والجماعات الإرهابية والميليشيات، الذين لن يعاملهم إذا انتصر في طرابلس بأفضل مما تمت معاملتهم به في أماكن أخرى، ووصفها جميعها بالإرهاب مع أنها بعيدة عنه كل البعد، باستثناء قلة لا وزن لها في الميدان، ولا يمكن لها تغيير الميزان، وكيف توصف مصراتة التي قدمت 700 شهيد و3000 جريح في حرب البنيان المرصوص لتحرير سرت من الدواعش، بأنها حاضنة الإرهاب، وتجاهل بنفس القدر مدناً وقبائل يموت أولادها اليوم في حرب طرابلس، ولا تنقصها إرادة القتال، ولا وجود السلاح والمقاتلين، ولا دوافع الخوف من الهزيمة القاتلة والتي يجب منعها بكل الوسائل.

ومثلما تجاهل السيد السراج السيد حفتر وتجاوزه، باعتباره حسب وصفه له {مخادعاً لا عهد له كان يسعى لكسب الوقت ويبيّت الغدر}، لم تكن نظرة الثاني إلى الأول بأفضل حيث وصفه {بالمرتبك، وقراره ليس بيده ولا يدري ماذا يريد ولا يستطيع أن يوقع أي اتفاق ومرعوب}، ولهذا فهو لم يفتح الباب للحوار ولا للتفاوض معه، ولا مع ما يمثله ومن يمثلهم من قوى وأطراف على الأرض، ربما ارتضت قيادته لها مؤقتاً بحكم الضرورة، لكنها في كل الأحوال تعتبره الآن قائداً لها سياسياً وعسكرياً باعتباره القائد الأعلى للجيش والقوى المساندة لحكومة الوفاق.

وهناك إشارة أخرى خطيرة جداً وردت في حوار المشير وعبدالقيوم، وهي قوله بإمكانية أن تباشر حكومة الوحدة الوطنية أعمالها من أي مدينة أخرى، بنغازي مثلاً أو مدينة مستقرة في الغرب، إذا تعذر لأسباب أمنية مباشرتها من طرابلس، فهل سيتم [لا سمح الله]، تدمير المرافق الأساسية للعاصمة، في موجة اجتياحها الأخيرة بالقصف والأسلحة الثقيلة، أم أن المقاومة والفوضى فيها ستستمر وقتاً طويلاً حسب توقعات القائد العام، وفي كلتا الحالتين ما ذنب المليوني ليبي القاطنين في طرابلس، ليدفعوا هذه الضريبة الباهظة لأجل عيون حكومة وحدة وطنية، لن تكون في ظل هذه الظروف والتوقعات والعداءات سلطةً حقيقة قوية عادلة منضبطة مدنية، حتى لو أرادها السيد المشير كذلك.

وفي تشخيصه لأسباب وخلفيات حرب طرابلس، خاصةً مسألتي سطوة الميليشيات واستقواء الإسلاميين، إضافة إلى حقيقة ضعف وفشل السراج ومجلسه الرئاسي المتشظي وحكومته غير الوفاقية، فإن معظم الليبيين لا يختلفون معه، لكنهم لا يتفقون بالضرورة على أن النموذج المثالي البديل هو حكومة شبيهة بحكومة عبدالله الثني، التي لا تقل فشلاً وفساداً عن حكومة طرابلس، كما أن السيد المشير حتى لو انتصر عسكرياً وحسم وحكم، فإنه قطعاً لن يستطيع التخلص من سطوة وشروط الأطراف الخارجية التي دعمته في هذه الحرب وقبلها، وستدعمه بالتأكيد إذا ظفر وحكم، كما أنه سيكون مضطراً لتوزيع الغنائم السلطوية والسياسية والاقتصادية وبالذات المالية على حلفائه في هذه الحرب، وستتشكل شاء أم أبى {إوليغارشيا} أي أقلية حاكمة متحكمة، قوامها المحاربون معه، والمساندون الداعمون له، والأجهزة الأمنية التي لابد أن تتغول عليه إذا تغول بها، وتلك طبيعة الصراعات الدموية لا طبائع الأماني الطوباوية، أما الخصوم المنهزمون حسب افتراضه، فلم يقدم لهم أية ضمانات حقيقية، ولا تطمينات فعلية، باستثناء كونهم مواطنين ليبيين، ولو كانت هذه ضمانة مضمونة، وكانت المواطنة موجودة، والناس آمنة مأمونة، ما كان هذا حالنا من الجور والزور والفجور والحروب الهروب والخُطوب.

المشير حفتر يريد أن يحكم لـــيـبـيـــا، الدولة المركزية البسيطة، الموروثة من عهد معمر القذافي والمولودة سنة 1963، والتي ماتت بعدما سقطت سنة 2011، ولم يقدم أي رؤية تتعلق بشكل الدولة في تصوره، وقد يقول قائلٌ هنا إنه ترك المسألة للدستور، والدستور يكتبه المنتصر حسب غايته لا رغبة رعيّته، وهذا حتى إن كان حقيقة فقد كان عليه أن يشير إليه لطمأنة الليبيين، الذين وصل كثيرٌ منهم إلى ما سبق ووصلت إليه برقة، مِن الاقتناع بضرورة أن تنتهي الدولة المركزية، وتقوم الدولة الليبية الإتحادية.

ولا يحتاج المرء إلى كبير ذكاء، ليعرف أن المشير حفتر وقد امتنع عن وصف دوره ومنصبه بعد {الحسم والسيطرة}، قد وضع نفسه فوق السلطة، أو كل السلطات، بعدما قال صراحة أن جميع المؤسسات والترتيبات واتفاق الصخيرات تعتبر لاغية ومنتهية، وأسند كل المهام التشريعية المؤقتة والتنفيذية إلى حكومة الطواريء، التي يتستحيل أن تحكم أو تمارس مهامها دون فرض حالة الطواريء، والتي لن تكون أمنية تأمينيةً فقط، بل قطعاً ستطال كل الحريات وأولها حرية التعبير القولي والعملي، تحت ذريعة تأمين البلاد، وضمان المصالح الوطنية العليا، ووذلك وعيد استبداد ودكتاتورية، وليست وعود حرية وديمقراطية، نعم نحن لا نعيش الآن الحرية ولا الديمقراطية، وليس ثمة إمكانية حقيقية في طرابلس للتعبير الحر في حده المطلوب، لكن الحال في هذا المجال أفضل نسبياً أو أقل سوءً من أماكن ومدن أخرى لا تستطيع فيها انتقاد رموز السلطة، وقد يقول قائلٌ إنه لابد من جراحة صعبة ليشفى المريض، لكن الخوف قائمٌ بالتأكيد أن تنجح العملية الجراحية ويموت المريض، والمريض هنا هو الوطن وشعبه، الذي يموت مجازاً وفعلاً إذا تشظى لا سمح الله، أو خسر ما تبقى له من ثروات ومقدّرات، أو دخل أُتون حروب أهلية تأكل ما تبقّى، وما قد تبقّى لو تعلمون قليل.

وتبقى حقيقة مؤداها إنه كان من الأفضل لمشير خليفة حفتر، ولو كان له مستشارون حقيقيون لأشاروا عليه، أن يكون كلامه ضمن حوار مفتوح وديمقراطي ومتفاعل، مع نخبة من المثقفين والإعلاميين والخبراء الوطنيين، ليطرحوا عليه أسئلةً تستفز العقل، لا أن يقدموا بين يديه إجاباتٍ تخدر العواطف.

نــعــم.. كل الليبيين يريدون دولة حديثة، دولة القانون والمواطنة المتساوية والحريات والديمقراطية والتنافس العادل، ويريد الليبيون الأمن والأمان والاستقرار ومؤسسات جيش وشرطة، وتداول سلطة وقضاء مستقل، واقتصاد مزدهر، وتنمية مستدامة، وحكم محلي حقيقي ناجح وفعال، وتوزيع عادل للثروات الوطنية، عوائد وفوائد، واستثمار.

الليبيون بالتأكيد يكرهون ويرفضون الميليشيات والعصابات، واللصوص، والأحزاب العميلة للخارج، والتدخلات الأجنبية السافرة، وموت السيادة الوطنية، وتحكم العملاء والفاسدين مترأسين ووزراء وتجار ونافذين ومستشارين، وانهيار التعليم والصحة والتهريب والتخريب، وأزمات السيولة والكهرباء والماء، وتوقف التنمية، واستشراء الأمراض الجسدية والمعنوية وأشدها الجهل والتخلف والتطرف والانفلات والإفلات من العقاب، وجميعها أخطارٌ وجودية كبرى، وليست تهديدات آنيةٍ عابرة.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو/ هل الحرب الحالية وكل الحروب هي الوسيلة المثلى أو الوحيدة لتخليص لـــيـبـيـــا الوطن والشعب مما هو فيه، وتحقيق آماله وطموحاته وأمانيه، وهل السيد المشير خليفة حفتر بهده السن، وبهذه الوضعية وهذه العقلية، وهذه الإحاطة العائلية، وهذه الارتباطات الخارجية والتربيطات المناطقية والقبلية، وهذه الرؤية التكتيكية والاستراتيجية، هو القادر فعلاً على تحقيق الأماني للأمة الليبية وترجمة المعاني القيمية وحده دون مشارك، كي لا أقول دون شريك.

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قد تقولون إنني انتقدت بقسوة كلام السيد حفتر، لكنني أقول لكم:- إنني انتقدت أو نقدتُ بحرص وبصراحة وموضوعية وحيادية، فالرجل الذي أمسك زمام المبادرة في قرار هذه الحرب، كان عليه ولا يزال عليه، أن يقدم مبادرة أفضل للسلام، مبادرة تقوم على التوفيق ما أمكن والتوافق قدر الإمكان، وليس على الحسم العسكري، الذي قد لا يكون ممكناً أو يكون باهظ الثمن جداً، مثلما أصدق القول للطرف الآخر وعلى رأسه السيد فائز السراج، أن المراهنة على حرب استنزاف طويلة {رغم قول البعض إن مشروعية حالة الدفاع قد تفوق شرعية حالة الهجوم}، هي مراهنة على معادلة صفرية، وأن التفاوض مع الخصم أفضل وأكثر نفعاً، وهي مطالب كثير من الليبيين، الذين تشتعل النار في بيوتهم، وتدور الحرب على أجسادهم، وترتوي بدماء أبنائهم.