المتوسط

كلّف عميد بلدية سرت مختار المعدانى، اليوم الأحد، مراقب الاقتصاد بالمدينة ومدير مكتب العمل والتأهيل فيها بإعداد تصوّر حول تسعيرة العمالة في مختلف المهن، مع الاستعانة ببعض البلديات التي نفذت هذا الاجراء.

جاء ذلك في ختام اجتماع المعداني لوضع الية لتحديد أسعار العمالة في مهن البناء والتشييد والحرف الأخرى المتعلقة بمصانع الطوب الإسمنتي والبلاط الأرضي وغيرها من المصانع.

