العوكلي يتهم هذه المجموعات بتشويه صورة الجيش الليبي

يعتزم وزير الصحة السابق بالحكومة المؤقتة رضا العوكلي، عقد مؤتمر في لندن خلال يوم السبت المقبل الموافق 29 من يونيو الجاري، لتوضيح الحالة الراهنة والوضع السياسي في ليبيا.

وقال العوكلي، في تصريحات لـ سبوتنيك الروسية، إن حكومة الوفاق قد رُفضت من البرلمان في طبرق أكثر من مرة ولكنها اعتُمدت بقرار من مجلس الأمن الدولي، لافتا إلى أن هذا الأم يعد قرار خاطئ.

وكشف العوكلي، أن أشخاصاً ومجموعات تقوم بتسويق العملية العسكرية للجيش في طرابلس على أنها اعتداء على العاصمة، موضحاً في الوقت ذاته أن هذه المجموعات تعمل لصالح حكومة الوفاق.

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