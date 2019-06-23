الكهرباء تعلن إصابة أحد محطاتها جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عصر اليوم الأحد، إصابة محطة 30 المدفعية نتيجة الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس. وأوضح المكتب الغعلامي للشركة، أن الإصابة أسفرت عن أضرار جسيمة بالمحطة، حيث أصيب المبنى ومحول التغذية الداخلي بالإضافة إلى الكوابل المغذية للمحطة.

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