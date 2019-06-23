الكهرباء تعلن إصابة أحد محطاتها جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عصر اليوم الأحد، إصابة محطة 30 المدفعية نتيجة الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس. وأوضح المكتب الغعلامي للشركة، أن الإصابة أسفرت عن أضرار جسيمة بالمحطة، حيث أصيب المبنى ومحول التغذية الداخلي بالإضافة إلى الكوابل المغذية للمحطة.
عن مصدر الخبر
بوابة افريقيا الاخبارية
قد يعجبــــك أيضـــاً
الأزمة الليبية على طاولة (5 +5) دون مبادرة محددة
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / بوابة الوسط
العوكلي يتهم هذه المجموعات بتشويه صورة الجيش الليبي
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار والإسترليني واليوان وتراجع اليورو
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بعيو يسلط الضوء على المواجهات والمبادرات الليبية
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك