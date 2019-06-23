عماري زايد يبحث الهيكلية الإدارية لوزارة الحكم المحلي

التقى عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق محمد عماري زايد، اليوم الأحد، مع وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، لبحث تأثير الاشتباكات بالعاصمة طرابلس في مختلف المجالات لاسيما تأثيره على عمل الوزارة وتعثر مشاريعها. وأوضحت إدارة التواصل والإعلام، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مناقشة ترتيبات تطوير الهيكلية الإدارية للوزارة، بما يتلائم مع المرحلة الحالية، والعمل على تحقيق أهدافها في نقل الاختصاصات ومنح الإدارات المحلية السلطات اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين.

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