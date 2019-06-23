الزائدي يكشف سبب جديد لدعم الجيش في معركة طرابلس

أكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية د.مصطفى الزائدي، أن من أهم الدوافع لدعم القوات المسلحة لتطهير العاصمة من سطوة من وصفهم بـ “المليشيات”، هو الحفاظ على أموال الليبيين.

وقال الزائدي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعنوان (غرور يخرج من جديد)، “أيضا من نتائج المؤامرة على ليبيا، سيطرة المافيا الدولية على أموال الشعب الليبي!! ولن تعدم الحيل والوسائل.. وليس آخر المآسي دفع ربع مليار لعائلة لبنانية تدّعى ملكية أراضي في ليبيا !! لا يُعلم متى وكيف ملكتها أصلا، في وقت كانت الأرض حول طرابلس قفار وغير مستصلحه وعبارة عن حيازات قبلية مشاعة!!وأي جد أورثهم تلك الأرض، حتى بدون التساؤل المشروع متى حطت تلك العائلة الرحال بليبيا ؟؟ أسئلة من البديهيات !! لكن المتورطين في الجرم من الليبيين، يبررون ذلك بأن النظام السابق استولى على أرضهم ولم يعوضهم ؟؟ لكنهم لا يكملون الشطر الثاني من البيت !! لماذا لم يقاضوا النظام السابق لو كان لهم حق فيما يدّعون”.