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الزائدي يكشف سبب جديد لدعم الجيش في معركة طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية د.مصطفى الزائدي، أن من أهم الدوافع لدعم القوات المسلحة لتطهير العاصمة من سطوة من وصفهم بـ “المليشيات”، هو الحفاظ على أموال الليبيين.

وقال الزائدي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعنوان (غرور يخرج من جديد)، “أيضا من نتائج المؤامرة على ليبيا، سيطرة المافيا الدولية على أموال الشعب الليبي!! ولن تعدم الحيل والوسائل.. وليس آخر المآسي دفع ربع مليار لعائلة لبنانية تدّعى ملكية أراضي في ليبيا !! لا يُعلم متى وكيف ملكتها أصلا، في وقت كانت الأرض حول طرابلس قفار وغير مستصلحه وعبارة عن حيازات قبلية مشاعة!!وأي جد أورثهم تلك الأرض، حتى بدون التساؤل المشروع متى حطت تلك العائلة الرحال بليبيا ؟؟ أسئلة من البديهيات !! لكن المتورطين في الجرم من الليبيين، يبررون ذلك بأن النظام السابق استولى على أرضهم ولم يعوضهم ؟؟ لكنهم لا يكملون الشطر الثاني من البيت !! لماذا لم يقاضوا النظام السابق لو كان لهم حق فيما يدّعون”.

وتابع الزائدي، “قضية الغراغرة إن صحت التسمية لا تختلف على قضية الخرافي، وقضايا النصب على السفارة في لندن، ومشروع “المقريف قطيط” حيت خول المقريف شركة القطيط الصهيونية بتقاضي ١٠٪؜ من الأموال الليبية المنهوبة من “الأزلام” !! تبين ان المقصود أموال الدولة الليبية التي تقدر 400 مليار دولار فيكون نصيب القطيط وشركاؤه فقط ٤٠ مليار بالدولار وليس الدينار، المعلوم والمؤكد أن تواطؤا خطير بين مافيا الاعتمادات التابعة لسلطة المليشيات وموظفون مرتشون من المصرف المركزي والمصرف الخارجي ومؤسسات الاستثمار الخارجية التي يتصارع على إدارتها تماسيح المال العام، وبين مرتشون من إدارة قضايا الدولة والمافيا الدولية لنهب ما يمكن من الأموال الليبية، المشكلة أن الطرف الليبي المشارك في الجريمة يتحصل من الفيل على أذنه فقط، لذلك من أهم الدوافع لدعم القوات المسلحة لتطهير العاصمة من سطوة المليشيات هو الحفاظ على أموال الليبيين”، حسب تعبيره.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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