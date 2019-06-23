الهلال الأحمر يعلن انتهاء مهمة فريق الطوارئ في غات

أعلن الهلال الأحمر الليبي، انتهاء مهمة فريق الطوارئ، وفريق الإنقاذ البحري التابع للأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، بمدينة غات، والمشكل من فروع (البيضاء – درنة – طبرق – جالو – بنغازي – أجدابيا – أوباري).

ولفت الهلال الأحمر أن الفريق نفذ مهام توزيع المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم النفسي للأطفال والأسر النازحة بالمخيمات وتقييم الأوضاع وتوفير الاحتياجات الخاصة بهم، وعمليات البحث والإنقاذ.

يذكر أن غات تعرضت إلى سيول في 4 يونيو الحالي، أسفرت عن نزوح أكثر من 2500 شخص، وعلى أثره تلقت المدينة مساعدات من البلديات المجاورة ومنظمات أهلية، وأيضًا من حكومتي الوفاق والموقتة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

