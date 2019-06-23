بهدف نشر التضليل الإعلامي.. جيش الإخوان الإلكتروني يقرصن حساب الغرفة الأمنية المشتركة سبها على “فيسبوك”

سبها-العنوان

أعلنت الغرفة الأمنية المشتركة سبها، اليوم الأحد، تعرض حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لعملية قرصنة من قبل الجيش الإلكتروني التابع لتنظيم الإخوان المسلمين.

وقالت الغرفة في تصريح هاتفي لصحيفة العنوان، إن عملية استهداف حسابها الرسمي هو محاولة واضحة وفاشلة تهدف إلى نشر التضليل الإعلامي بهدف دعم حكومة الوفاق والمليشيات المتحالفة معها في حربها ضد القوات المسلحة.

وقد ظهرت على حساب الغرفة الأمنية المشتركة سبها على موقع “فيسبوك” التي يتابعها ‏أكثر من 79 ألف شخص ‏عقب قرصنتها منشورًا “مزيفًا” حول إعلان الغرفة انشقاقها عن منطقة سبها العسكرية التابعة للقوات المسلحة بقيادة، المشير خليفة حفتر، والتحاقها بجميع أفرادها للقوات التابعة للواء علي سليمان كنة آمر ما يعرف بقوات الجنوب التابعة إلى حكومة الوفاق.

الغرفة الأمنية المشتركة سبها تعلن انشقاقها عن قوات الكرامة – https://t.co/TTmRbxBbIO pic.twitter.com/IFnJy0z4hw

— قناة ليبيا الوطن (@libyaelwatanTV) June 23, 2019

#عاجل الغرفة الأمنية سبها تعلن انضمامها لقوة حماية الجنوب التابعة لحكومة الوفاق الوطني .#عملية_بركان_الغضب#وادي_الدوم2#التناصح

Posted by ‎قناة التناصح الفضائية‎ on Sunday, June 23, 2019

وعلى الفور سارعت القنوات والمواقع الالكترونية التابعة والداعمة لتنظيم الإخوان، من بينها قناة التناصح وليبيا الوطن، في نشر “النبأ المزيف” لانشقاق الغرفة على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، للنيل من القوات المسلحة وتضليل الرأي العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية