مواصلات الوفاق تبحث تنفيذ مشاريع اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية

التقى وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق، اليوم الأحد، مع سفير ايطاليا لدى ليبيا جوزيبي قريمالدى، لمتابعة مشروع تنفيذ الطريق الجديد أمساعد -رأس أجدير، والذي يأتي ضمن اتفاقية الصداقة المبرمة بين ليبيا – إيطاليا. وأوضحت إدارة التواصل والإعلام، أن الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة تركز لمناقشة آليات تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشروع من كافة جوانبه وإيجاد الحلول اللازمة لتمكين الشركات المتعاقد لتنفيذه، لافتة إلى أن السفير الإيطالي تعهد بالعمل لتمكين الجانبين الايطالي والليبي من اللجنة من الالتقاء قريبا والمساعدة في تذليل الصعوبات التي تعترض عمل اللجنة وتنفيذ المشروع.

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