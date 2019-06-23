الشريف يكشف عن عزم مصراتة سحب قواتها من معركة طرابلس

كشف الكاتب والأكاديمي الليبي محمد ابوراس الشريف، عن تسريبات تفيد بعزم مدينة مصراتة لسحب آلياتها وقواتها من معركة طرابلس. وقال الشريف، في تصريح خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها، “وصلتني معلومات مسربة تفيد بأن مصراتة سوف تقوم بسحب آلياتها وقواتها من المعركة بوساطة دولية يقودها المبعوث الدولي غسان سلامة وذلك بعدم التعرض لها أو الهجوم عليها من قبل الجيش الليبي”.
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بوابة افريقيا الاخبارية
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