الثني يبحث مع الحويج المستجدات على الساحة الدولية

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج، لبحث المستجدات على الساحة الدولية. وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، مناقشة آخر مستجدات الوضع الدولي بشأن عمليات طرابلس، والعلاقات الثنائية مع بعض دول العالم، وآليات وضع مقترح لتنظيم العمالة الأجنبية في ليبيا. وتطرق الاجتماع إلى صيانة ضريح الشهيد عمر المختار لما يمثل من رمزية وطنية لليبيين وللعالم أجمع، كما تناول الاجتماع مقترحا لتأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب باعتبار ليبيا وقعت وصادقت على المعاهدة الخاصة في 16 مايو عام 1989.
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