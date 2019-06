انضمت المحكمة العليا الليبية، إلى مؤتمر الرقابة الدستورية الإفريقية، كعضوا أساسيا، بهدف التعاون مع الهيئات القضائية بالدول الأخرى، وتبادل الخبرات والدراسات للنهوض بالقضاء الدستوري في القارة الإفريقية.

يذكر أن مؤتمر الرقابة الدستورية الإفريقية، تأسس بالعاصمة الجزائرية2011، ويعتبر أول منظمة قارية للقضاء الدستوري، ينضوي تحتها رؤساء المحاكم والهيئات الدستورية بالقارة الإفريقية.

The post المحكمة العليا الليبية عضوا في مؤتمر الرقابة الدستورية الإفريقية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية