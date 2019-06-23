الكهرباء تعود لمنظومة الحساونة سهل الجفارة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عودة الكهرباء إلى آبار منظومة الحساونة سهل الجفارة بعد توقفها جراء “هزة كهربائية” نتج عنها خروج الحقل الشرقي والشمالي والجنوبي.

وقال الجهاز في بيان إن فريق التشغيل باشر فور عودة التيار الكهربائي بإعادة تهيئة الآبار وإعادة تشغيلها من جديد لاستمرار تدفق المياه إلى المسارين الشرقي والأوسط ومنها إلى المدن.

ودعا الجهاز القائمين على المشاريع الزراعية الواقعة على المسارين الشرقي والأوسط إلى التوقف عن التزود من الخط الرئيسي إلى أن يتم إعادة أعمال التعبئة للتخفيف من انخفاض تدفق المياه إلى مستحقيها من سكان المدن والقرى والمناطق.

يشار إلى أن خطوط الإمداد تتعرض منذ أكثر من شهر لاعتداءات من قبل بعض المواطنين الأمر الذي سبب فصلا ببعض المسارات المغذية لجميع المدن والمناطق الساحلية.

وناشد الجهاز مرارا السلطات المحلية والشرطية والأمنية والمسؤولين فى كل المدن لحماية مياه النهر ووضع حد للاعتداءات المتمثلة في التوصيلات غير المشروعة ومنع العبث بالمحطات الواقعة على المسارات كافة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية