ضابط بقسم وحدة كشف المتفجرات لـ”وال”: انتشال “6” قذائف من إحدى المصايف والشواطئ لا تزال خطيرة على حياة المواطنين

بنغازي 23 يونيو 2019 (وال)- كشف مساعد ضابط بقسم وحدة كشف وأبطال عبوات الناسفة اليوم الأحد، عن انتشال عدد من قذائف من مياه إحدى المصايف في بنغازي.

وقال فرج بوجواري – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن عملية الانتشال تمت عقب تلقي بلاغ يوم أمس من إحدى العائلات في إحدى المصايف بمنطقة “الحليس” غرب بنغازي، بوجود أجسام غريبة داخل مياه البحر.

وأضاف فرج بوجواري أنه تم انتشال عدد “6” قذائف دانة، وأن هناك المزيد منها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود مزيد منها وأن الشواطئ بصفة عامة لا تزال خطيرة على حياة المواطنين.

وأشار فرج بوجواري إلى أن الخطر الأكبر، هو بتلوث مياه البحر جرّاء هذه المقذوفات المنتشرة, والتي تسبب مشاكل وأثار خطيرة على صحة من يتعرض لها.

وطالب فرج بوجواري المواطنين بالابتعاد، وعدم السباحة في الشواطئ التي كانت ضمن منطقة الحرب، وتعرضت للتفخيخ من قبل التنظيمات الإرهابية.

وأكد فرج بوجواري أن هذه الأيام مع ارتفاع درجات الحرارة، بعض هذه الأجسام المدفونة في الرمال تتأثر بها, فهي سريعة الاشتعال ويصدر منها دخان ومن ثم تنفجر.

ولفت فرج بوجواري إلى قلة الإمكانيات والمعدات التي يعمل بها رجال تفكيك الألغام، والتي تعود أغلبها إلى عام 2007، الأمر الذي يقف في كثيرًا من الأحيان حائل بينهم، وبين إكمال عملهم بإنقاذ المواطن من خطر هذه الألغام.

من جهته، طمأن عضو في مؤسسة لا للألغام ومخلفات الحرب خليفة العوكلي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – المواطنين بأن الشواطئ التي تم تمشيطها من قبل الهندسة العسكرية، والمؤسسة آمنة بنسبة 95 % من بعد الحرب.

وطالب العوكلي المواطنين بعدم الذهاب إلى الأماكن المفتوحة والشواطئ البعيدة، التي لم يتم التأكد من سلامتها، موضحًا أن الشواطئ من بعد “منطقة الترية” فتُعتبر آمنه، لأنها لم تقع في منطقة الحرب. (وال- بنغازي) ف و/ ر ت

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