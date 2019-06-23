“يونيسف” تقدم خدمات تعليمية لـ1800 طفل ببنغازي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، أنها وقعت اتفاقية مع منظمة “نسائم للتعاون” في بنغازي، بشأن تقديم خدمات تعليمية لنحو 1800 طفل.

وقالت “يونيسف” في تغريدة بموقع “تويتر”، الأحد، إنها وقعت مع منظمة نسائم اتفاقية جديدة لتكثيف تعاونهم وتقديم خدمات تعليمية لنحو 1800 طفل في سن ما قبل المدرسة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكرت المنظمة بصفحتها في “فيسبوك”، أن الجهود المشتركة ستعمل على تدريب 30 معلما على مجموعة من المواضيع، مؤكدا على دورها الهام خلال حالات الطوارئ وما بعد الطوارئ.

وأضافت “يونيسف” أن جميع الأطفال بغض النظر عن قدراتهم لهم الحق في الحصول على تعليم شامل وعالي الجودة لتنمية مهاراتهم.

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