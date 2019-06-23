“35” نائبًا يؤدون اليمين القانونية أمام المدعي العسكري العام للقوات المسلحة

بنغازي 23 يونيو 2019 (وال)- أدى نحو 35 عضوًا جديدًا من أعضاء النيابة العسكرية اليوم الأحد، اليمين القانونية أمام المدعي العسكري العام للقوات المسلحة، معاهدين الله تعالى بأداء وظيفتهم بالأمانة والصدق والعدل والمحافظة على القانون.

هذا ورحّب المدعي العسكري العام للقوات المسلحة، بأعضاء النيابة العسكرية، متمنيًا لهم السداد والتوفيق في عملهم.

وقال اللواء فرج المبروك الصوصاع قُبيل أداء اليمين القانونية : “نحتفل اليوم احتفالًا بسيطًا بأداء القسم اليميني، لعدد من أعضاء النيابات العسكرية الذين أمضوا المدة التدريبية لمدة سنتين تحت إشراف وكلاء النيابة”.

وأوضح اللواء فرج الصوصاع أنه تم اختيار أعضاء النيابة الجدد, من الحاصلين على درجة ليسانس قانون من الجامعات الليبية العامة، والذين تم وضعهم تحت التدريب كباحثين قانونيين لمدة سنتين.

وأضاف اللواء فرج الصوصاع “خلال مدة التدريب، يرفع عنهم تقرير حول أداء عملهم، بعدها يُجري لهم امتحانات ومن ثم يتم صدور قرار من القائد العام للقوات المسلحة، لمنحهم صفة مساعد نيابة بالنيابة العسكرية”.

وأضاف اللواء فرج الصوصاع “لقد بدأنا اختيار الخريجين الحاصلين على درجة الليسانس في القانون من الجامعات العامة، لإلحاقهم بالكلية العسكرية لمدة سنة، وبعد تخرجهم برتبة ملازم أول، يخضعون للتدريب لمدة سنتين، يُمارسون خلالها أعمال التحقيق وكل ما يتعلق بعملهم”.

وأكد اللواء فرج الصوصاع أن القوات المسلحة، تسعى لبناء قضاء عسكري متكامل، في إطار عسكرة الهيأة العامة للقضاء العسكري من محاكم ونيابات. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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