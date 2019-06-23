سلامة: الموارد تحت الأرض لا تبني المستقبل

زار المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الأحد، مقر شركة تطوير للأبحاث في بنغازي للاطلاع على مشاريع ونشاطات الشركة، وخاصة المتعلقة في دعم وتمكين رواد الأعمال الشباب الليبيين لبلوغ إمكاناتهم وتنفيذ أفكارهم، مع التركيز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وقالت البعثة بصفحتها في “فيسبوك”، إن مسؤولين من الشركة قدموا لسلامة إحاطة عن مشاريع الشركة وخاصة مركز تطوير لريادة الأعمال الذي أطلقته بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بهدف تمكين رواد الأعمال من الشباب الليبيين من خلال توفير التدريب والاستشارات والمساحات المكتبية والدعم المالي.

وقال سلامة في كلمة ألقاها أمام عدد من الشابات والشبان في ختام الزيارة إن ليبيا بلد غني، ليس فقط بالموارد الطبيعية إنما أيضاً بالقدرات البشرية. وشدد على أن “الموارد تحت الأرض لا تبني المستقبل، تبني فقط الحاضر، قدراتكم هي التي تبني مستقبلا واعدا”.

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