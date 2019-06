قال وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، عبدالهادي الحويج، إن مصر وتونس والجزائر تسعى دائما لإيجاد حل سلمي سياسي للأزمة الليبية.

وأكد الحويج في تصريحات لصحيفة العرب اللندنية، أن هذه الدول تعلم جيدا أن طرابلس تحكمها ميليشيات، ما يعني استحالة الحل السياسي ، قائلا: «نحارب الإرهاب في طرابلس»، وعلى المجتمع الدولي أن يراعي ذلك جيدا.

The post الحويج: لا جدوى للحل السياسي قبل القضاء على الإرهاب في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية