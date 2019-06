غسان سلامة يزور مقر شركة تطوير للأبحاث في بنغازي

زار الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة، اليوم السبت، مقر شركة تطوير للأبحاث في بنغازي للاطلاع على أهم مشاريع ونشاطات الشركة، وخاصة المتعلقة في دعم وتمكين رواد الأعمال الشباب الليبيين لبلوغ إمكاناتهم وتنفيذ أفكارهم، مع التركيز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة

وخلال الزيارة، قدم مسؤولون من الشركة إحاطة للممثل الخاص عن نشاطات ومشاريع الشركة وخاصة مشروع مركز تطوير لريادة الأعمال #TEC الذي اطلقته تطوير للأبحاث بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا بتمويل من الإتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى تمكين رواد الأعمال الشباب الليبيين من خلال توفير التدريب والاستشارات والمساحات المكتبية والدعم المالي وغيرها.

وفي كلمة ألقاها أمام عدد من الشابات والشبان في ختام زيارته إلى شركة تطوير للأبحاث قال الممثل الخاص أن ليبيا بلد غني، ليس فقط بالموارد الطبيعية انما أيضاً بالقدرات البشرية.

وشدد على أن “الموارد تحت الأرض لا تبني المستقبل، تبني فقط الحاضر، قدراتكم هي التي تبني مستقبل واعد.”

