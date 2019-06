برلماني عن مبادرة السراج: تحريضية ومتناقضة !

وصف النائب، صالح فحيمة، خطاب رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بالتحريضة والمتناقضة، قائلا: «يدعي أنه يطلق مبادرته السياسية من أجل الوصول إلى توافق حقيقي بين جميع الأطراف دون إقصاء، ثم يبني مفردات خطابه على جمل إقصائية وتحريضية، سرعان ما تتكشف الغاية من ورائها في آخر الخطاب، عندما تعهد بالاستمرار في قيادة المعركة».

وقال النائب أن أي مبادرة لا تتضمن الالتزام بالتشريعات الليبية، وعدم الاستقواء بالأجنبي، والانقلاب على الشرعية المحلية لاغتصاب السلطة، وإنهاء المظاهر المسلحة من خلال تسليم المليشيات أسلحتها للجيش والشرطة ستكون هي والعدم سواء.

