إحباط تهريب كبدة مجمدة بمنفذ امساعد

تمكن أعضاء مكتب مكافحة المخدرات والتهريب بطبرق من ضبط كمية من الكبدة المجمدة كانت متجهة الى طبرق عبر منفذ امساعد الحدودي.

وقال مسؤول الإعلام بمكتب مكافحة المخدرات والتهريب طبرق مقدم فتحي شعيب، إن معلومات وردت لرئيس القسم تفيد بدخول كمية من الكبدة المجمدة عبر شاحنة محملة بالفواكه للتغطية على شحنة الكبدة، حيث تم نصب كمين للسيارة وجرى ضبطها.

ونوه شعيب إلى أن ضباط وأفراد المكتب قاموا بمصادرة الكمية وسيتم إحالة المحاضر إلى النيابة العامة بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية.

يذكر أن المشرع الليبي قد أصدر قراره رقم 99 لسنة 2012 بشأن تنظيم عمليات استيراد وتصدير اللحوم، حيث تعتبر الكبدة المجمدة من المواد المحظور استيرادها وتصديرها.

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