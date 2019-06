لجنة الطوارئ تلتقي لجنة شؤون النازحين

عقدت لجنة الطواريء، اليوم الأحد، اجتماعًا تقابليًا مع لجنة شؤون النازحين، للاطلاع على أهم ما انجزته فيما يتعلق بموضوع النازحين، كما تم خلال الاجتماع متابعة آخر تحديث لقاعدة بيانات النازحين، والظروف المعيشية التي تواجهها العائلات النازحة، وكذلك الاجراءات التي اتخذتها اللجنة بخصوص صيانة بعض المقرات المختلفة، المستهدفة بترحيل العائلات المقيمة بالمراكز التعليمية إليها.

وأفاد وكيل وزارة الحكم المحلي وعضو لجنة الطوارئ عبد البارئ شنبارو أن لجنة الطوارئ ما زالت في انعقاد مستمر، وبشكل يومي، من أجل تذليل كافة الصعوبات أمام النازحين، وقد استطاعت – رغم العديد الكبير للعائلات النازحة – أن تتعامل الكثير من المختنقات بشكل إيجابي.

