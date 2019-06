قام فرع الإدارة العامة للدعم المركزي سبها، بتسيير الدوريات والتمركزات الأمنية داخل المدينة، وذلك للحفاظ على الأمن والإستقرار والمجاهرة بالأمن به داخل المدينة، وفق الخطة الأمنية الموضوعة من قبل الإدارة.

وأشادت وزارة الداخلية بالجهود التي يبذلها فرع الإدارة العامة للدعم المركزي سبها والأجهزة الأمنية الأخرى بالمنطقة الجنوبية للحفاظ على الأمن والإستقرار والسهر على راحة المواطنين داخل البلاد.

